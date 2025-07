Norvežanin pobjednik 11. etape Tour de Francea, Pogačar pao

Norvežanin Jonas Abrahamsen (Uno-X Mobility) pobjednik je 11. etape "Tour de Francea" vožene sa startom i ciljem u Toulouseu u dužini od 156.8 kilometara, dok je Irac Ben Healy (EF Education-EasyPost) zadržao vodstvo u ukupnom redoslijedu.

Abrahamsen i Schmid su se zajedno s Talijanom Davideom Ballerinijem (XDS-Astana) vrlo rano u etapi izdvojili iz pelotona, kasnije su im se pridružili Britanac Fred Wright (Bahrain Victorious) te Francuz Mathieu Burgaudeau (TotalEnergies) te je ta petorka stvorila solidnu prednost. No, u lov za njima krenulo je pet vozača među kojima i velike zvijezde poput Van der Poela i Belgijanca Wouta van Aerta (Visma-Lease a Bike). Iako se očekivalo kako će se te dvije skupine spojiti, u zadnjih 10-ak kilometara Abrahamsen i Schmid su ostali sami na čelu te u završnom sprintu odlučivali o etapnom pobjedniku.

Svi favoriti za ukupnu pobjedu u cilj su ušli zajedno sa 3:28 minuta iza pobjednika iako je branitelj naslova Tadej Pogačar (UAE Emirates-XRG) pretrpio trenutak straha. Naime, on je nešto više od šest kilometara prije cilja pao te je stoga morao potrošiti više energije kako bi uhvatio skupinu. No, iz respekta prema trostrukom pobjedniku “Toura” i skupina je u završnici poprilično usporila te olakšala Pogačaru povratak na čemu joj je on i javno zahvalio po ulasku u cilj putem radio-veze.

Vodstvo u ukupnom redoslijedu tako je zadržao Healy sa 29 sekundi boljim vremenom od drugog Pogačara, odnosno 1:29 minuta od trećeg Belgijanca Remca Evenepoela (Soudal-QuickStep).

Od četvrtka do subote slijede tri etape u Pirenejima nakon kojih će se dodatno iskristalizirati situacija na vrhu ukupnog redoslijeda.

Utrka traje do 27. srpnja.