Francuz postao prvi biciklist s tri etapne pobjede na istom izdanju CRO Racea

Francuz Paul Magnier, član momčadi Soudal Quick-Step ispisao je povijest biciklističke utrke "CRO Race" postavši prvi vozač koji s tri etapne pobjede na istom izdanju slavivši u trećoj etapi jubilarnog 10. izdanja voženoj od Gospića do Rijeke u dužini od 150.5 kilometara.

U neizvjesnoj završnici u samom središtu Rijeke Magnier je za debljinu gume ciljem prošao ispred drugog Britanca Bena Turnera (INEOS Grenadiers), dok je treće mjesto zauzeo izraelski prvak Oded Kogut (Israel-Premier Tech).

Momčad INEOS Grenadiersa uspjela je izbiti na čelo u posljednja dva kilometra te u idealnu poziciju dovesti svog sprintera Turnera, no Magnier se u zadnjim metrima uspio poravnati s Turnerom. Nakon što su prošli ciljem, niti Francuz i Britanac nisu bili sigurni tko je pobijedio, već se tek na snimci kamere u foto-finišu moglo vidjeti kako je to ipak opet Magnier.

“Bilo je jako blizu, ali uspio sam opet pobijediti. Moram se zahvaliti svojim momčadskim kolegama koji su čitavu etapu diktirali tempo kako bi me doveli u najbolju poziciju za sprint”, rekao je Magnier.

Magnier je ovom etapnom pobjedom još povećao svoju prednost u ukupnom redoslijedu, sada ima 20 sekundi bolje vrijeme od drugog Turnera, odnosno 21 sekundu od trećeg Francuza Baptistea Poularda (Arkea-B&B Hotels). No, i sam je svjestan kako će teško ostati u crvenoj majici nakon četvrte “kraljevske” etape koja će se voziti u petak od Krka do Labina preko Učke.

“Sutrašnja etapa bit će preteška za mene, tako da ću pokušati pomoći svojim kolega koji su posljednjih dana radili za mene”, dodao je Magnier.

Uz crvenu majicu vodećeg u ukupnom redoslijedu, Magnier je vodeći i u redoslijedu za plavu majicu za najboljeg po bodovima, dok je zelenu majicu za najboljeg penjača preuzeo Nizozemac Casper van der Woude (Metec-Solarwatt p/b Mantel).

Nakon 10 kilometara iz glavne skupine izdvojila se skupina od pet vozača koji su tvorili bijeg dana. Nju su tvorili Francuz Baptiste Poulard (Arkea-B&B Hotels), Britanac Mark Stewart (Solution Tech-Vini Fantini), Čeh Martin Voltr (ATT Investments), Nizozemac Casper van der Woude (Metec-Solarwatt p/b Mantel) i Poljak Patryk Stosz (Voster ATS). Ta je petorka osvojila i sve prolazne te brdske ciljeve tijekom etape.

Poulard je prvi prošao kroz sva tri prolazna cilja, u Perušiću, Otočcu i Novom Vindolskom što mu je donijelo devet sekundi bonifikacije, Voltr je za jedno drugo i dva treća mjesta osvojio četiri sekunde bonusa, Stosz za jedno drugo i jedno treće mjesto tri sekunde, dok je Stewart osvojio dvije sekunde bonusa za jedno drugo mjesto. Brdskim ciljevima dominirao je Van der Woude koji je za prva mjesta na Šašini i u Bribiru osvojio šest bodova u borbi za najboljeg penjača te je tako preuzeo vodstvo u ukupnom redoslijedu za zelenu majicu. Oba puta iza Nizozemca drugo je mjesto zauzeo Voltr što mu je donijelo četiri boda, dok su po dva boda za treće mjesto osvojili Stosz i Poulard.

Peloton predvođen momčadi Soudal Quick-Step držao je bijeg pod kontrolom, niti u jednom trenutku mu ne dopustivši više od 2:45 minuta prednosti, da bi ih uhvatio 11 kilometara prije cilja prilikom uspona na Škrljevo.

Četvrta, “kraljevska” etapa vozit će se u petak od Krka do Labina u dužini od 190.5 kilometara.