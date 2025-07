Danas je na rasporedu najteža etapa Tour de Francea: Pogačar je na njoj ‘pukao’ prije dvije godine

Podijeli :

Prošlo je nešto više od dvije godine otkako je Tadej Pogačar doživio najteži trenutak svoje karijere — onaj 19. srpnja 2023., na brutalnom usponu prema Col de la Lozeu, kada je jednostavno „pukao“ i prvi put pokazao da je i on čovjek od krvi i mesa.

Bilo je to u 17. etapi Tour de Francea, najtežoj te godine, s čak 5500 metara visinske razlike i brutalnim završetkom preko Courchevela i Lozea. Tada je, potpuno iscrpljen, putem radija samo rekao: “Ostajem, gotov sam.” Bio je to trenutak koji je zaledio svijet biciklizma.

“Ne znam što mi se dogodilo. Došao sam do podnožja brda potpuno prazan. Jeo sam kako treba, ali ništa nije stiglo do nogu. Jako sam razočaran”, rekao je tada vozač UAE-ja koji je u cilj stigao s više od pet minuta zaostatka za Vingegaardom. Danas razlika je 4:15 u korist Pogačara. Kao Joker u potrazi za osvetom, Tadej traži iskupljenje – ne protiv nekoga drugog, nego protiv samog sebe.

“Uzbuđen sam zbog sutrašnje etape. To je osobna osveta za ono što se dogodilo prije dvije godine. Nadam se da ću imati dobre noge jer je riječ o velikoj etapi koja mi se jako sviđa. Kraljevska etapa Toura”, rekao je Pogačar u srijedu za AS.

Taj dan ostavio je dubok trag na Slovenca. Njegov san o trećoj pobjedi na Touru raspršio se u planinama, a mnogi su se zapitali je li to bio početak njegova pada. No, pokazalo se da je to bio samo prijelomni trenutak — jedna etapa koja će godinu dana kasnije poslužiti kao temelj za povratak velikog šampiona.

Pogačar je nakon toga odvozio sezonu koju mnogi već nazivaju jednom od najboljih u povijesti biciklizma. Vratio se dominantniji, odlučniji i zreliji. I premda sezona 2025. možda nije jednako savršena, Pogačar i dalje gradi put prema nečemu izvanrednom. Još jednom se nalazi u žutom dresu, još jednom ima priliku obračunati se s demonima Col de la Lozea — samo što ovaj put ne dolazi kao žrtva, već kao lovac na iskupljenje.

Etapa koja ga je prošle godine slomila i simbolički obilježila kraj jednog razdoblja, sada je prilika za novi početak. Povratak na planine koje su ga porazile, povratak na mjesto gdje se činilo da je izgubio sve — sada kao jači čovjek i zreliji vozač.

Ako ove godine ponovno osvoji Tour, taj će uspon na Loze postati više od jedne etape. Postat će simbol transformacije, padanja i ustajanja, slabosti koja vodi do veličine. I upravo zato, sve oči su danas ponovno uprte u njega — ne samo zbog utrke, nego zbog priče koju piše.