CRO Race: Francuz opravdao ulogu favorita i osvojio prvu etapu

Francuz Paul Magnier, član momčadi Soudal Quick-Step, opravdao je ulogu favorita te osvojio prvu etapu jubilarnog, 10. izdanja biciklističke utrke "CRO Race" vožene od Splita do Sinja u dužini od 162.5 kilometra.

Magnier je iskoristio odličan posao svojih momčadskih kolega u završnici etape koji su ga doveli u idealnu poziciju za završnih 200 metara, a on je ciljem prošao izspred dva nacionalna prvaka, drugoplasiranog Nizozemca Dannyja van Poppela i trećeg izraelskog prvaka Odeda Koguta (Israel-Premier Tech).

Za Magniera, koji uživa u svojoj najboljoj sezoni u karijeri, ovo je 11. pobjeda ove godine, a time će ponijeti i crvenu majicu vodećeg u ukupnom redoslijedu u drugoj etapi koja će se voziti u srijedu od Biograda na Moru do Novalje. Magnier je vodeći i u redoslijedu po bodovima za koju se dodjeljuje plava majica, dok će zelenu majicu za najboljeg u brdskim ciljevima ponijeti Čeh Michal Schuran (United Shipping).

Magnier je nakon pobjede osobito pohvalio jednog svog momčadskog kolegu, Belgijanca Driesa Van Gestela.

“Van Gestel i ja radili smo odličan posao i u Slovačkoj. Moram se zahvaliti i ostatku momčadi na radu. Ovo mi je prvi dolazak u Hrvatsku i oduševljen sam, čak sam se jučer stigao i okupati u lijepom moru”, rekao je Magnier.

Vrlo brzo nakon starta u Splitu formirala se skupina od sedam vozača u kojoj su bili Španjolci Javier Ibanez (Caja Rural-Seguros RGA), Diego Uriarte (Kern Pharma), Slovenac JakaŠpoljar(AdriaMobil), Nizozemac Casper van der Woude (Metec-Solarwatt p/b Mantel), Čeh Michal Schuran (United Shipping), Poljak Mateusz Kostanski (Voster ATS) i Hrvat Ian Peran (Pogi Team Gusto Ljubljana). Oni su u kratkom vremenu stvorili gotovo četiri minute prednosti u odnosu na peloton, a na prvom prolaznom cilju u Omišu tri bonifikacijske sekunde osvojio je Uriarte, dvije Ibanez, a jednu Špoljar.

Uslijedio je najteži uspon dana na Gatu na kojem je Špoljar izgubio kontakt s vodećima, dok je prvi na brdski cilj stigao je Schuran ispred Van der Woudea i Kostanskog.

I na drugom prolaznom cilju u Trilju tri bonifikacijske sekunde osvojio je Uriarte, dvije Ibanez, dok je jednu preostalu sekundu osvojio Kostanski.

Prednost bjegunaca nastavila je rasti sve do maksimalnih četiri i pol minute, a Uriarte i Ibanez nastavili su skupljati bonifikacijske sekunde i na trećem prolaznom cilju prilikom prvog prolaska kroz Sinj, a tom je prilikom jednu sekundu bonusa osvojio je i Peran.

Na putu od Sinja ka Perućkom jezeru momčadi Arkea-B&B hotels, Soudal-QuickStep i INEOS Grenadiers pojačali su tempo glavne skupine pa je prednost bjegunaca počela padati te je 40-ak kilometara iznosila samo dvije i pol minute.

Prilikom uspona prema drugom brdskom cilju na Marunice iz vodeće skupine otpao je i Peran, dok je Schuran opet osvojio maksimalan broj bodova ispred Van der Woudea i Ibaneza te tako osigurao nošenje zelene majice u drugoj etapi.

Zadnji bjegunci uhvaćeni su šest kilometara prije cilja te je tada počela pripema za završni sprint.

Druga etapa vozit će se u srijedu od Biograda na Moru do Novalje u dužini od 119.5 kilometara.

Gledatelji u Hrvatskoj program regionalnog sportskog kanala Sport Klub i ubuduće će moći pratiti na Telemachu, Total TV-u, OptiTV-u i preko platforme EON koja je dostupna svim gledateljima.