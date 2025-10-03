CRO Race: Amerikanac osvojio četvrtu etapu i došao na korak od obrane naslova

Podijeli :

Guliver Image

Amerikanac Brandon McNulty (UAE Emirates) na dominantan je način osvojio četvrtu etapu jubilarnog, 10. izdanja biciklističke utrke "CRO Race" vožene od Krka do Labina u dužini od 190.5 kilometara te je na najboljem putu ka obrani prošlogodišnjeg naslova ukupnog pobjednika.

McNulty je ciljem u Labinu stigao sa 1:40 minuta prednosti ispred drugog Talijana Edoarda Zambaninija (Bahrain Victorious) i trećeg Poljaka Michala Kwiatkowskog (INEOS Grenadiers) pa dva dana prije završetka utrke ima 1:39 minuta prednosti u odnosu na drugog Zambaninija te 1:49 minuta ispred trećeg Kwiatkowskog.

McNulty je povukao odlučujući potez na usponu na Skitaču, uz pomoć svog momčadskog kolege, belgijskog prvaka Tima Wellensa krenuo je u napad odmah na početku 3.5 kilometra dugog uspona prosječnog nagiba 11 posto te do vrha stvorio gotovo 50 sekundi prednosti u odnosu na najbliže konkurente, iznimno talentiranog 19-godišnjeg Slovenca Jakoba Omrzela (Bahrain Victorious) i Talijana Filippa Zane (Jayco-AlUla). Vrh uspona nalazio se 21 kilometar prije cilja, a iako je bio sam protiv skupine od 15-ak vozača McNulty i na spustu te ravnom dijelu prema cilju samo povećavao svoju prednost.

“Znali smo kako je taj zadnji uspon vrlo strm i zato sam dao sve od sebe. Do kraja utrke sam dosta patio, ali uspio sam se održati. Kako je ostatak ovogodišnje utrke lakši od onoga prošle godine prilično sam uvjeren kako ću ostati u vodstvu. Mislim kako ću nastaviti dolaziti u Hrvatsku”, rekao je McNulty.

McNulty je sjajnom vožnjom u petak preuzeo i vodstvo u redoslijedu za zelenu majicu namijenjenu vodećem u redoslijedu za najboljeg penjača, dok je plava majica za vodećeg po bodovima ostala u vlasništvu Francuza Paula Magniera (Soudal Quick-Step), pobjednika prve tri etape.

Prva akcija u etapi dogodila se nakon 30 kilometara kada su se iz pelotona izdvojila četvorica vozača, Francuz Swann Gloux (Arkea-B&B Hotels), Španjolac Javier Ibanez (Caja Rural-RGA Seguros), Nizozemac Axel van der Tuuk (Metec-Solarwatt p/b Mantel) i Mađar Zsombor Palumby (United Shipping). Oni su stvorili maksimalnu prednost od dvije minute te su prvi prošli kroz dva prolazna cilja u prvoj polovici etapi. Na prolaznom cilju u Malinskoj prvi je bio Ibanez ispred Glouxa i Van der Tuuka, a u Viškovu Fetter ispred Ibaneza i Glouxa.

Prilikom uspona na Poklon na Učki bijeg se raspao, ali je ipak Gloux osvojio maksimalnih 20 bodova u borbi za zelenu majicu namijenjenu najboljem penjaču. Drugi je na Poklon stigao Ibanez, dok je peloton predvodio Belgijanac Rune Herregodts (UAE Emirates).

Iako je momčad Bahrain Victoriousa značajno pojačala tempo vodeće skupine neposredno uoči prolaznog cilja u Kršanu kako bi svog lidera Talijana Edoarda Zambaninija dovela u najbolju poziciju za osvajanje tri bonifikacijske sekunde, brži od Zambaninija je u Kršanu bio branitelj naslova Amerikanac Brandon McNulty (UAE Emirates). Zambanini je drugim mjestom osvojio dvije sekunde bonusa, dok je treće mjesto i preostalu sekundu bonifikacije osvojio Nizozemac Danny van Poppel (Red Bull-BORA-Hansgrohe).

Prilikom prvog prolaska ciljem u Labinu koji je ujedno i brdski cilj vodeća skupina brojala je 40-ak vozača, a prvi je bio Belgijanac Floris Van Tricht (Israel-Premier Tech) ispred Nizozemca Pepijna Reinderinka (Soudal Quick-Step) i Španjolca Francisca Munoza (Polti VisitMalta).

Peta etapa vozit će se u subotu od Karlovca do Svete Nedelje u dužini od 150.5 kilometar.

