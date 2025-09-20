VIDEO / Verstappen iskoristio crvene zastave u Bakuu za drugi uzastopni pole-position

Podijeli :

U kvalifkacijama za VN Azerbajdžana na ulicama Bakua vozač Ferrarija Charles Leclerc je u želji da postavi što bolje vrijeme i da dođe što boljeg mjesta prije nedjeljne utrke izazvao crvenu zastavu zabivši se u zid. Kvalifikacije su, inače, danas dosta potrajale, imali smo i tri prekida u prvom dijelu kvalifikacija, do kraja smo 'skupili' čak šest crvenih zastava, što je i rekord Formule 1 u kvalifikacijama. Posljednju je izazvao vodeći u prvenstvu Oscar Piastri. Sva ta ispadanja iskoristio je Max Verstappen koji je završio na pole-positionu. Drugi je završio Carlos Sainz Jr, s treći je završio Liam Lawson. Drugi u ukupnom poretku Lando Norris završio je tek sedmi.

