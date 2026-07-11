VIDEO / Užasan pad Bezzecchija, Marquez dominantno do pole positiona u Njemačkoj

Španjolac Marc Marquez (Ducati) osigurao je 77. pole position u karijeri ostvarivši najbolje vrijeme u kvalifikacijama za Moto GP Veliku nagradu Njemačke u subotu na Sachsenringu.

Aktualni svjetski prvak krenut će s najbolje startne pozicije deveti put u karijeri na ovoj njemačkoj stazi, postavši tako prvi motociklist kojem je to uspjelo.

S nadimkom “The King of the Ring” (Kralj Prstena), Katalonac će u nedjelju pokušati stići do 13. pobjede na njemačkoj stazi, desetoj u Moto GP-u, čime bi izjednačio dva rekorda koja drži talijanska legenda Giacomo Agostini – po broju pobjeda na istom natjecanju (13) i po broju pobjeda na istoj stazi u kraljevskoj klasi (10).

Marc Marquez je u kvalifikacijama bio brži od druga dva Ducatija – onog kojeg vozi njegov brat Alex (Gresini) i onoga Talijana Fabija Di Giannantonija (VR46).

Marco Bezzecchi je pao u sedmom zavoju. Prvo je izletio s idealne putanje, da bi potom doživio takozvani „highside“. Bezzecchi je nakon toga stigao u paddock držeći se za desnu ruku. Zabrinjavajuća situacija za momka koji je dugo ove sezone vodio u ukupnom poretku.

Gledatelji u Hrvatskoj program regionalnog sportskog kanala Sport Klub i ubuduće će moći pratiti na A1, Hrvatskom Telekomu, Telemachu, Total TV-u, OptiTV-u i preko platforme EON koja je dostupna svim gledateljima.