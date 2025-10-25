VIDEO / Španjolac imao bizaran sudar – u boksu?!

Podijeli :

Vozač Gresinija, Fermín Aldeguer, imao je dva pada u kratkom vremenskom razdoblju tijekom prvog dijela kvalifikacija za Veliku nagradu Malezije — jedan na stazi, a drugi u boksovima.

Mladi Španjolac, u želji da se što prije vrati u garažu, napravio je još veću štetu jer je po dolasku ispred nje udario u policu koja se nalazila uz zid.

Naravno, njegovi mehaničari nisu bili osobito sretni zbog svega što se dogodilo, no, srećom, Aldeguer je izborio plasman u drugi dio kvalifikacija, u kojem je zauzeo šesto mjesto.