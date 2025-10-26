VIDEO / Alex Marquez dominantan u Maleziji, katastrofa za Bagnaiju

Podijeli :

Gresinijev vozač Alex Marquez slavio je na Velikoj nagradi Malezije, 20. utrci Moto GP prvenstva.

Španjolac, koji je dan ranije osigurao naslov viceprvaka i tako zajedno sa starijim bratom Marcom ispisao povijest, zabilježila je treću pobjedu sezone i karijere na stazi Sepang.

Najbliže mlađem Marquezu bio je Pedro Acosta iz KTM Racinga, koji je zaostajao oko dvije i pol sekunde, dok je na trećoj stepenici postolja bio vozač Honde Joan Mir.

Prvak premijer klase iz 2020. zaostajao je pet sekundi za Acostom, a do postolja je stigao zahvaljujući odustajanju Francesca Bagnaiaje na Ducatiju tri kruga prije kraja.

Bagnaia je bio taj koji je vodio u Sepangu od starta, ispred Marqueza i Acoste, međutim, morao je predati vodstvo Gresinijevom vozaču u drugom krugu. Od tog trenutka, Alex se odvojio od svojih suparnika i relativno mirno završio utrku.

Iza njega, Bagnaia i Acosta dugo su se borili za drugo mjesto, što je riješeno u drugoj polovici utrke, samo da bi trostruki svjetski prvak odustao od utrke zbog problema s gumama. Mir je tako došao na treće mjesto, nakon što je napravio veliki proboj ispred Fabia Quartarara na Yamahi, koji se morao zadovoljiti petim mjestom, nakon što ga je s malim kontaktom pretekao Franco Morbidelli iz tima VR 46.

Morbidellijev timski kolega Fabio di Gianantonio na kraju je bio šesti, ispred Enee Bastianinija iz tima Tech3 i Luce Marinija na Hondi. Prvih 10 kompletirali su Brad Binder i Ai Ogura.

Utrku u Sepangu obilježio je i loš nastup Marca Bezzecchija na Apriliji, koji je bio tek 11. nakon loših kvalifikacija, ali mu je to omogućilo da iz Bagnaije zauzme treće mjesto u generalnom poretku.

Već nekoliko dana poznato je da je stariji Marquez završio sezonu i da će je završiti s 545 bodova u generalnom poretku, slijedi ga Alex s 413, dok je Bezzecchi treći s 291, tri više od Bagnaije.

Sljedeća utrka je Velika nagrada Portugala u Portimaou od 7. do 9. studenog, a izravan prijenos je na Sport Klubu.