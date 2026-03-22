Verstappen pokazao dominaciju u Nurburgringu pa mu bizarna greška ekipe odnijela pobjedu

Max Verstappen uvjerljivo je pobijedio na utrci Nürburgring Langstrecken Serie, no njegova radost nije dugo trajala.

Četverostruki svjetski prvak Formule 1 još je jednom demonstrirao vrhunsku formu slavivši na utrci NLS2 na zahtjevnoj stazi Nürburgring Nordschleife, gdje je kroz cilj prošao s čak 59 sekundi prednosti ispred konkurencije.

Ipak, nakon utrke uslijedila je stroga odluka sudaca – njegova je momčad diskvalificirana zbog kršenja tehničkih pravila vezanih uz korištenje guma.

Verstappen je nastupio u Mercedesovu automobilu zajedno s Julesom Gounonom i Danielom Juncadellaom, a trojac je dominirao tijekom cijele utrke, što potvrđuje i velika prednost na cilju. No, nakon završne tehničke provjere utvrđeno je nepravilno ponašanje.

Prema pravilima, tijekom utrke dopušteno je koristiti najviše šest setova guma, dok je njihova ekipa upotrijebila sedam, zbog čega je rezultat poništen.

Iz momčadi su priznali pogrešku i poručili kako će izvući pouke kako se sličan propust više ne bi ponovio.

Nakon diskvalifikacije, pobjeda je pripala ekipi Rowe Racing, odnosno vozačima Danu Harperu i Jordanu Pepperu, dok su ostali sudionici pomaknuti jedno mjesto više u poretku.