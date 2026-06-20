Samo na SK: Senzacija u Češkoj, Japanac do prvog pole positiona u karijeri

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Cordon Press by Guliver

Ai Ogura dolazi do svog prvog pole positiona u karijeri, napravio je to u Brnu, na Velikoj nagradi Češke,

Ai Ogura u subotu ulazi kao najbrži vozač kvalifikacija. Japanski vozač bio je jedan od petorice koji su jučer uspjeli spustiti vrijeme ispod 1:52 nakon što je Marc Márquez prvi probio tu granicu. Ogurin najbolji kvalifikacijski rezultat je peto mjesto iz njegovog debija u MotoGP-u u Buriramu prošle godine, dok mu je najbolji rezultat u sezoni 2026. šesto mjesto.

Marco Bezzecchi bio je drugi najbrži vozač jučer, odmah iza Ogure. Za Bezzecchija je to bio svojevrsni preokret u odnosu na jutarnji trening, u kojem je bio tek 16., a nakon treninga je i sam priznao da se ne osjeća najbolje fizički zbog posljedica pada u Balatonu prije dva tjedna, pri čemu je ozlijedio desnu nogu.

Njegov momčadski kolega Jorge Martín također je bio izvan top 10 u FP1, ali se za razliku od Bezzecchija nije uspio značajnije popraviti u kasnijem treningu. Nakon toga je izjavio da mu nedostaje „iskra” kako bi bio brži. Martín, koji je drugi u ukupnom poretku, ulazi u kvalifikacije kao najveće ime u Q1.

Fabio Di Giannantonio i Francesco Bagnaia također su bili među pet najbržih jučer. Bagnaia je istaknuo da mu odgovara visoko prianjanje staze u Brnu. Prošle godine osvojio je pole position nakon što je prošao kroz Q1, no ove sezone 2026. neće imati takvu neizvjesnost.

Pedro Acosta je u Brnu 2025. ostvario svoj prvi MotoGP podij u sezoni, a u 2026. dolazi nakon puno uspješnije godine. Ipak, jučer je bio tek šesti najbrži i nije uspio voziti krugove u vremenu ispod 1:51. Ispred njega bili su Joan Mir i Diogo Moreira, koji su bili najbrži među Hondinim vozačima.

Álex Márquez vratio se u MotoGP nakon mjesec dana pauze zbog ozljede koju je zadobio u Kataloniji. Završio je na 15. mjestu, ali je nakon treninga naglasio da mu rezultati ovog vikenda nisu primarni cilj.