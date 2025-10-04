VIDEO / Russell neočekivano osvojio pole-position, Verstappen ispred dvojice McLarena

Podijeli :

U subotu su odrađene kvalifikacije za Veliku nagradu Singapura, a na vrh je neočekivano zasjeo George Russell. Iza njega završio je Max Verstappen koji će imati dobru priliku u nedjelju smanjiti razmak za Oscarom Piastrijem i Landom Norrisom jer je ispred obojice na startu. Piastri je završio drugi dok je Norris peti.

Englez Russell, koji je u petak doživio udes na treningu, projurio je stazom Marina Bay za jednu minutu i 29,158 sekundi, te bio 0,182 sekundi ispred Nizozemca Verstappena, dok je vodeći u prvenstvu Australac Oscar Piastri u McLarena bio treći.

Russell je ostvario svoj drugi pole position godine i sedmi u karijeri.

Talijan Kimi Antonelli startat će u drugom Mercedesu u drugom redu startnog grida uz Piastrija, čiji je timski kolega Lando Norris bio peti najbrži i postavit će se u trećem redu s Lewisom Hamiltonom iz Ferrarija.

U poretku za Svjetsko prvenstvo vodi Piastri s 324 boda, Norris ima 299, a Verstappen 255, dok je pobjednik kvalifikacija Russell četvrti s 212.

Konačan poredak najboljih 10.

George Russell

2. Max Verstappen

3. Oscar Piastri

4. Kimi Antonelli

5. Lando Norris

6. Lewis Hamilton

7. Charles Leclerc

8. Isack Hadjar

9. Oliver Bearman

10. Fernando Alonso

Utrka će startati u 14 sati, a možete je gledati na Sport Klubu 1.

Gledatelji u Hrvatskoj program regionalnog sportskog kanala Sport Klub i ubuduće će moći pratiti na Telemachu, Total TV-u, OptiTV-u i preko platforme EON koja je dostupna svim gledateljima.