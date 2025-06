VIDEO / Norris samokritičan nakon poteza u Kanadi: ‘Ispao sam budala’

Podijeli :

HOCH ZWEI via Guliver

Lando Norris nastavio je biti kritičan prema sebi i nakon utrke u Kanadi u kojoj je u završnici lansirao neuspješan napad na momčadskoga kolegu Oscara Piastrija na mjestu gdje nije bilo dovoljno prostora, zbog čega je izgubio peto mjesto i vrijednih deset bodova.

Norris je startao sedmi, četiri mjesta iza Piastrija, ali u utrci se probio na peto mjesto iza svoga kolege i nekoliko krugova ga pokušavao napasti, donosi MAXF1.net.

Dok Piastri nije imao DRS od Antonellija Norris je došao sasvim blizu, ali kriva procjena u prilasku prvom zavoju i napad s vanjske strane doveo je do kontakta između dva McLarena u kojem je lošije prošao Norris. Situaciju možete pogledati OVDJE.

“Žao mi je”, rekao je Norris nakon sudara svojoj momčadi na radio.

“Sve je moja krivica. Sve je moja krivnja. Glupo od mene.”

Kasnije, razgovarajući s novinarima, bio je još više samokritičan i objasnio da je preuzeo previše rizika, pogotovo jer je riječ o momčadskom kolegi.

„Nisam trebao ići na to. Mislio sam da je počeo malo skrenuti udesno pa je postojala prilika da skrenem ulijevo.”

“Previše rizika, posebno za moga kolegu. Sretan sam što mu se ništa nije dogodilo, a platio sam cijenu za svoju pogrešku.”

Na pitanje zašto je bio tako otvoren po pitanju priznanja krivnje za incident, Norris je rekao:

“Radim to jer je naše pravilo broj jedan da nemamo kontakt s kolegom, a to sam učinio. McLaren je moja obitelj, utrkujem se za njih. Svaki vikend pokušavam što bolje proći za njih, više nego što često pokušavam dobro proći za sebe. Dakle, kada ih ovako iznevjerim i kada ispadnem budala u trenutku poput današnjega, da, jako žalim zbog nečega takvog. Nisam ponosan na to i osjećam se loše i osjećam se kao da sam iznevjerio svoju momčad. I to je uvijek najgori osjećaj. Naravno, stvarno se moram ispričati svima njima, a i Oscaru.”