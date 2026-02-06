Stafford u tijesnoj borbi osvojio MVP nagradu

Podijeli :

AP Photo/Erin Hooley via Guliver

Matthew Stafford, 37-godišnji 'quarterback' Los Angeles Ramsa proglašen je nakon tijesne borbe za najkorisnijeg igrača NFL lige u sezoni gdje je ostalo još jedino odigravanje finalne utakmice, SuperBowla između Seattlea i New Englanda.

Od 2003. godine nije se vodila dramatičnija borba za laskavu MVP titulu, u izboru u kojem sudjeluje 50 novinara. Na kraju je Stafford osvojio 366 bodova, dok je njegov glavni konkurent, 23-godišnji ‘quarterback’ New Englanda Drake Maye zaslužio 361 bod.

Treće mjesto zauzeo je prošlogodišnji MVP ovog izbora, ‘quarterback’ Buffala Josh Allen s 91 bodom, četvrti je bio „running-back’ San Francisca Christian McCaffrey sa 71 bodom, dok je 49 bodova osvojio petoplasirani ‘quarterback’ Jacksonvillea Trevor Lawrence.

Bill Belichick (zasad) neće biti uvršten u Kuću slavnih

Stafford je po prvi puta u karijeri osvojio nagradu za najkorisnijeg igrača, a prethodno je LA Ramse vodio do naslova prvaka 2022. godine kada je njegova momčad u finalu pobijedila Cincinnati s 23-20. U aktualnoj sezoni vodio je Ramse do konferencijskog finala gdje je u sjajnoj utakmici Seattle kao domaćin slavio 31-27.

“Ne odlazim na kraju ove sezone kako se pričalo u medijima nakon našeg poraza. Itekako se vraćam na teren jer sam okružen sjajnom skupinom ljudi i borit ćemo se iduće sezone ponovno za titulu prvaka“, rekao je Stafford i time odagnao priče da bi mogao zaključiti karijeru u stanci između dvije sezone.

Najbolji ofenzivni igrač sezone je odlični hvatač Seattlea Jaxon Smith-Njigba. Najbolji obrambeni igrač je član Clevelanda Myles Garrett, dok je nagradu za najboljeg trenera godine ponio strateg New Englanda Mike Vrabel.

NFL sezona završit će u noći s nedjelje na ponedjeljak po srednjoeuropskom vremenu, kada u 60. SuperBowlu igraju Seattle i New England. Seattle je dosad osvojio jedan naslov prvaka, dok je New England sa šest trofeja uz Pittsburgh rekorder na toj ljestvici.

Seattle je svoj jedini naslov osvojio uvjerljivom pobjedom protiv Denvera 43-8 tijekom 2014. godine (sezona 2013./14.), a godinu dana kasnije upravo su Seattle i New England odigrali jedan od najuzbudljivijih i najkvalitetnijih završnih dvoboja kada je sastav iz Bostona slavio 28-24.