Bill Belichick (zasad) neće biti uvršten u Kuću slavnih

Prema navodima američkih medija, slavni trener američkog nogometa hrvatskih korijena Bill Belichick neće biti uvršten u "Kuću slavnih" iz prvog pokušaja.

Za ulazak u “ Kuću slavnih ” potrebno je dobiti najmanje 40 glasova od 50-eročalnog odbora koji ima pravo izbora, a ESPN i The ‌Athletic objavili su kako 73-godišnji Belichick neće biti među onima čija će se imena naći među članovima “klase 2026” koja će biti objavljena 5. veljače tijekom svečanosti “NFL Honors”, tri dana prije ovogodišnjeg “ Super Bowla “.

Belichick je rekorder sa šest osvojenih naslova prvaka kao glavni trener, sve ih je osvojio vodeći New England Patriotse na čelu kojih je bio od 2000. do 2023. godine, a usto ima i dva naslova kao defenzivni koordinator s New York Giantsima s kraja 1980-ih i početka 1990-ih.

Kao glavni trener Patriotsa Belichick je ostvario omjer pobjeda i poraza 266-121 u ligaškom dijelu sezone te 30-12 u doigravanju. Tri je puta biran za trenera godine u NFL-u, a 2019. godine je na proslavi 100-godišnjice lige uvršten među 10 najboljih glavnih trenera svih vremena.

Inače, Belichick je ranije tijekom procesa odabira ovogodišnje “Hall of Fame” klase ostao jedini glavni trener u konkurenciji. Još ranije su iz konkurencije otpali velikani poput ​Toma Coughlina, Mikea Holmgrena, Martyja Schottenheimera i Mikea Shanahana.

Belichicku su, čini se, najviše naškodile optužbe za umiješanost u “Spygate” i “Deflategate” skandale kojima je pokušavao na neprimjeren način ostvariti prednost u odnosu na konkurente. Jedan od članova odbora za izbor Bill Polian navodno je svojim kolegama glasačima kazao kako bi Belichick trebao “pričekati jednu godinu” prije uvrštenja u “Kuću slavnih” upravo zbog svoje uloge u tim skandalima.