First Down: Analizirali smo prvu rundu play-offa

Završena je prva runda play-offa u NFL-u. Poznato nam je osam posljednjih momčadi koje će se boriti za naslov. Naši Ivan Ivković, Fran Mihaljević i Vjeko Žepić donose vam analizu prve runde, ali i najavu onoga što dolazi.
Gledatelji u Hrvatskoj program regionalnog sportskog kanala Sport Klub i ubuduće će moći pratiti na A1, Hrvatskom Telekomu, Telemachu, Total TV-u, OptiTV-u i preko platforme EON koja je dostupna svim gledateljima.
