Spustio se niz stazu, namjerno promašio prva vrata i ležerno odskijao do kraja

Grčko-američki skijaš AJ Ginnis nastupio je u slalomu na Zimskim olimpijskim igrama kao 30. u prvoj vožnji.
Ginnis umjesto da odradi utrku kako bi ostvario što bolji plasman, promašio je namjerno prva vrata i nastavio ležerno se spuštati k cilju. Razlog? Bila mu je ovo zadnja utrka u profesionalnoj karijeri.
U emotivnoj objavi na društvenim mrežama nedavno je otkrio kako komplikacije nakon posljednje operacije koljena više ne dopuštaju da se natječe na razini koju zahtijeva elitni slalom.
“Nije riječ o vremenu ni o rezultatu. Riječ je o zahvalnosti. O poštovanju prema sportu koji mi je oblikovao život”, poručio je Ginnis.
Ginnis je rođen u Ateni, s grčkim ocem i američkom majkom, a prve zavoje učio je na Parnassosu. Kao tinejdžer preselio se u Austriju, potom u SAD, gdje je sa 17 godina postao član američke reprezentacije.
Niz teških ozljeda izbacio ga je iz američke reprezentacije 2020. Bez stabilnog financiranja odlučio je nastupati za Grčku i to je bio potez koji je promijenio povijest grčkog skijanja.
Već 2021. postao je prvi Grk koji je osvojio bodove u Svjetskom kupu. U veljači 2023. šokirao je konkurenciju osvajanjem prvog grčkog postolja u Svjetskom kupu u Chamonixu, a potom je u Courchevelu osvojio srebro u slalomu, prvu medalju za Grčku na Svjetskom prvenstvu u alpskom skijanju.
Pretrpio je čak šest teških ozljeda koljena: tri puknuća prednjeg križnog ligamenta, više oštećenja meniskusa i puknuće medijalnog ligamenta. Prošao je brojne operacije i dugotrajne rehabilitacije, uključujući tretmane matičnim stanicama.
Propustio je i Olimpijske igre 2022. godine.
