Snoop Dogg “ukrao show” na ZOI: ‘Tu sam da navijam i podijelim malo mudrosti’

AP Photo/Christophe Ena via Guliver

Legendarni američki reper Snoop Dogg "ukrao" je show na natjecanju mješovitih parova u curlingu bodreći američku reprezentaciju, prije nego što je i sam isprobao ovaj sport.

Snoop Dogg je posjetio Olimpijski stadion za curling u Cortini kako bi podržao sunarodnjake Cory Thiesse i Koreyja Dropkina u njihovoj pobjedi (7-5) nad Kanadom u mješovitim parovima.

Bila je to treća uzastopna pobjeda američkog para na Zimskim olimpijskim igrama. Calvin Cordozar Broadus Jr., poznatiji kao Snoop Dogg na tribinama se pojavio u jakni s likovima Cory i Koreya.

“Olimpijske igre su, a naša obitelj i prijatelji su ovdje i bodre nas. Snoop Dogg je ovdje i bodri nas. Jakna je bila tako cool. Svidjela mi se. Trener Snoop danas je izgledao dobro,” kazao je Dropkin.

“Čak su se pojavili i neki ljudi koje ni ne poznajemo, ali su se pojavili i navijaju glasno i ponosno. Snoop je zagrlio moju mamu, ovo je ludo,” dodao je.

Hip-hop ikona i sportski obožavatelj Snoop, koji je u prosincu imenovan “počasnim trenerom američke reprezentacije”, po završetku susreta sišao je i na led, gdje su mu članovi američkih muških i ženskih ekipa pokazali osnove curlinga.

Snoop Dogg se i sam okušao u curlingu. U srijedu je također, nosio olimpijski plamen, a prethodno je bio nositelj baklje i na Ljetnim igrama u Parizu prije dvije godine.

“Ovdje sam da navijam, ohrabrujem i možda podijelim malo mudrosti sa strane, sportaši američkog tima su prave zvijezde,” rekao je Snoop.

“Ova ekipa predstavlja najbolje od onoga što sport može biti, talent, srce i trud. Ako u to mogu unijeti malo više ljubavi i motivacije, to je moja pobjeda,” dodao je.

Također je igračima i trenerima podijelio kapice i lančiće “Coach Snoop” s logotipom svoje glazbene izdavačke kuće Death Row Records.

“Došao je upoznati ekipe, donio nam je svima male darove i bilo je zabavno,” rekao je američki trener Phill Drobnick.

Amerikanci nisu bili jedina ekipa koja je privukla Snoopovu pažnju na turniru. Reper je zamolio i Britanca Brucea Mouata za zajedničku fotografiju.

“To je bilo prilično ludo”, rekao je Mouat, dok je njegova partnerica u mješovitim parovima Jennifer Dodds, također bila oduševljena. “To je bilo tako cool.”