Otac Zrinke Ljutić otkrio što joj je rekao prije pobjede i zašto je Ivica Kostelić bio od velike pomoći

AP Photo/Giovanni Auletta via Guliver

Ponekad je dovoljan samo pogled, a Amir Ljutić u nedjelju u austrijskom Semmeringu upravo je tako izgledao dok je slušao Zrinku kako prepričava detalje svoje prve pobjede u Svjetskom kupu.

Vlasnica 60. hrvatske pobjede u najjačem skijaškom natjecanju i prve ženske pobjede nakon Janice Kostelić 2006. godine u Åreu, u ponedjeljak je imala zasluženi odmor. Amir, njezin otac i trener, u utorak se vratio na Sljeme kako bi sve pripremio za Zrinkin sljedeći trening, pišeu Sportske Novosti.

“U nedjelju navečer, negdje oko 22 sata, sjeo sam i pogledao cijelu utrku, sve skijašice, jer jedna vožnja mi ne znači baš puno ako ju ne sagledam u cijelom kontekstu. Tako da sam pogledao ne samo Zrinkin nastup, nego vožnje baš svih skijašica u prvoj i drugoj vožnji i onda sam tek stvarno vidio koliko je to dobro što je Zrinka napravila.”

I koliko je bila bolja od svih ostalih skijašica?

“Stvarno je odskakala. Vidjeli smo već na treninzima posljednja tri tjedna da je stvarno dignula nivo slaloma. Od cura od kojih je prije bila malo brža, sad je bila brža po dvije, dvije i pol sekunde, a to nije mala prednost, to je stvarno bila osjetna razlika.”

Pobjeda u Semmeringu bila je mnogo više od rezultata; bila je to demonstracija kvalitete i superiornosti, rezultat dugogodišnjeg rada i preciznog planiranja.

“Da, znao sam da je ona tehnički dobra, ali da biste bili na pobjedničkoj razini bitna je svaka sitnica. Puno se priča, pogotovo na austrijskoj televiziji “set-up, set-up, oprema…” Mi smo puno analizirali i stalno naglašavali “moraš proći ovuda, linija ti mora biti ovakva, onakva”, ali nekako nismo to mogli postići. I kad jesmo, izgledalo je kao da je na silu. Shvatio sam da to nekako moramo dobiti kroz opremu. Jedan laik, gledatelj koji to gleda sa strane, ne može to primijetiti, ali to je ono što nama donosi pola sekunde, a to je razlika između toga jesi li pobjednik ili si plasiran od petog do 10. mjesta. Ili slučajno na postolju.”

Ključan trenutak – suradnja s Atomicom

Veliku ulogu u Zrinkinu usponu imala je suradnja s ljudima iz Atomica, čije skije koristi od ove sezone.

“Prije tri tjedna smo imali jedan stručni konzilij s ljudima iz Atomica. Dogovorili smo se da dođemo u Reiteralm, koji je zapravo njihov poligon jer je tvornica blizu. Došli su svi njihovi stručnjaci, a s nama je bio i Ivica Kostelić za tehničke stvari, kao naše stručno oko. I stvarno smo tri dana analizirali sve, iz vožnje u vožnju. Mi smo davali naputke što treba promijeniti, što bismo htjeli, Ivica je isto kroz svoje iskustvo sugerirao dosta toga i onda su oni reagirali i stalno prilagođavali Zrinkinu opremu. To mi nismo mogli sam napraviti, za to stvarno treba veliki tim, puno ljudi i njihovo iskustvo i znanje. Uglavnom, podesili smo opremu i vidio sam da je od tog trenutka Zrinkin slalom i njezino skijanje bilo na nivou na kakvom želimo da bude. Zrinka je iz dana u dan dobivala sve više samopouzdanja i bila je sve bolja i bolja.”

Priprema za pobjedu

Kad su stigli u Semmering, Amir Ljutić nije sumnjao u rezultat.

“Rekao sam joj “Zrinka, to je to, danas je taj dan. Sad je sve posloženo, superiorna si na treninzima i danas je taj dan”.

Prelazak na Atomic skije

Odabir nove opreme bio je strateški potez s jasnim ciljem.