Novi problemi na ZOI: Olimpijsko postolje klizačima uništilo klizaljke

Nakon problema s olimpijskim medaljama, organizatori Zimskih olimpijskih igara u Milanu i Cortini suočavaju se i s problemom pobjedničkog postolja za natjecanja u umjetničkom klizanju.

Nekoliko klizača koji su u nedjelju navečer osvojili medalje u ekipnom natjecanju požalilo se da su im oštećena sječiva na klizaljkama – nekima je potreban popravak, a nekima ponovno oštrenje.

Zlatnu medalju u ekipnom natjecanju osvojile su Sjedinjene Američke Države, ispred Japana i domaćina Italije.

U većini slučajeva klizači odmah po izlasku s leda stavljaju zaštitu na sječiva, kako bi spriječili oštećenja i lakše se kretali. Međutim, zbog lokacije postolja za ekipno natjecanje, klizači su bili prisiljeni odklizati do pobjedničkog podija i stati na podlogu koja im je oštetila klizaljke.

„Nismo shvatili dok smo bili na podiju da s podlogom nešto nije u redu“, rekao je talijanski klizač Marco Fabbri.

„Bilo je sitnog kamenja, ali to nismo mogli osjetiti. Čim smo se vratili na led, svi smo shvatili da više ne možemo klizati. Osjećaj je bio kao da imamo ljepilo na sječivima. Morali smo ići na ponovno oštrenje, što je bilo pomalo stresno.“

Sječiva na klizaljkama moraju biti precizno naoštrena kako bi klizačima omogućila okrete i skokove karakteristične za umjetničko klizanje. Svaki klizač ima svoje preferencije, no svako oštećenje koje utječe na oštrinu može utjecati i na ravnotežu natjecatelja.

„Ako je oštećenje malo, to nije problem – nekoliko poteza pri oštrenju trebalo bi to riješiti. Ono što želim jest znati da su moja sječiva podešena najbolje moguće. Želim biti siguran da će se ponašati onako kako očekujem“, rekao je dvostruki olimpijski prvak Nathan Chen.

Organizacijski odbor Igara u Milanu i Cortini oglasio se o problematičnom podiju te najavio kako će poduzeti sve kako se situacija ne bi ponovila.

„Tijekom dodjele medalja za ekipno natjecanje protuklizna podloga oštetila je klizaljke pojedinih natjecatelja. Radimo na zamjeni podloge kako se ovakav problem ne bi ponovio. Kako bismo smanjili utjecaj na pripreme sportaša, u suradnji s Međunarodnom klizačkom unijom svima pogođenima bit će dostupna usluga oštrenja sječiva, kao i dodatni trening. Znamo da su pojedini nacionalni olimpijski odbori već ponudili pomoć sportašima koji su imali problema, što je pravi primjer olimpijskog duha. Ispričavamo se svima zbog neugodnosti i naglašavamo našu posvećenost osiguravanju najboljih mogućih uvjeta za sve sportaše“, stoji u priopćenju organizatora.

Japan je u ponedjeljak uputio službeni prosvjed zbog incidenta, no nije poznato što točno Olimpijski odbor te zemlje traži od organizatora.