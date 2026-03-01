Goggia pokorila Andoru, iza nje Njemica i Norvežanka

Podijeli :

AP Photo/Marco Trovati via Guliver

Talijanka Sofia Goggia pobijedila je u superveleslalomu kojeg su skijašice u nedjelju vozile za Svjetski kup u Soldeu u Andori.

Goggia je slavila s vremenom 1:25.95, drugo je mjesto zauzela Njemica Emma Aicher s 24 stotinke zaostatka (1:26.19), a treće s 31 stotinkom zaostatka Norvežanka Kajsa Vickhoff Lie (1:26.26). Za Goggiu je ovo 28. pobjeda u karijeri, deveta u superveleslalomu.

U poretku skijašica u superveleslalomu Goggia je i dalje prva s 420 bodova, na drugom je mjestu Novozelanđanka Alice Robinson s 336 bodova, a treća je Njemica Emma Aicher s 304 boda. U ukupnom poretku prva je Amerikanka Mikaela Shiffrin s 1133 boda, druga je Švicarka Camille Rast s 963 boda, a treća je Eicher s 914 bodova, 219 manje od američke skijašice.

Skijašice sljedeći vikend u Vall di Fassi imaju dva spusta, uključujući zamjenu za utrku uCras Monani koja je otkazana, i superveleslalom.

Rezultati superveleslaloma za skijašice, Soldeu:

1. Sofia Goggia (Ita) 1:25.95

2. Emma Aicher (Njem) 1:26.19 +0.24

3. Kajsa Vickhoff Lie (Nor) 1:26.26 +0.31

4. Caroline Suter (Švi) 1:26.55 +0.60

5. Laura Pirovano (Ita) 1:26.72 +0.77