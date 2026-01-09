VIDEO / Sociedad u posljednjim sekundama zabio za pobjedu: Ćaleta-Car odigrao svih 90 minuta, Sučić također nastupio

Podijeli :

U 19. kolu španjolske La Lige Getafe je ugostio Real Sociedad za koji igraju Duje Ćaleta-Car i Luka Sučić. U ludoj drami vidjeli smo tri pogotka, a dva su stigla u posljednjim minutama. Na kraju je do pobjede od 2:1 u 96. minuti došla baskijska momčad.

U prvom poluvremenu Sociedad nije bio bolja momčad, ali to ih nije spriječilo da u 36. minuti preko Braisa Mendeza dođu do vodstva. Španjolski napadač lijepo se snašao na rubu kaznenog prostora za vodstvo baskijske momčadi.

U drugom dijelu se dogodila obrnuta situacija. Bolja ekipa bila je ona gostujuća, ali nisu uspjeli doći do povećanja prednosti i Getafe je to kaznio. Domaći su izveli prekid s centra, a obrana Sociedada na to nije najbolje reagirala i Juanmi je ostao nečuvan na petercu te je pogodio za 1:1. No, nije to bio posljednji gol na utakmici.

Samo sedam minuta kasnije, u posljednjim sekundama susreta je Jon Aramburu nakon ubačaja iz kuta pogodio za 2:1 i pobjedu baskijske momčadi.

Ovim remijem Sociedad je preskočio Getafe na desetom mjestu dok je Getafe sada na 11.

Treba spomenuti kako je u ovom susretu Duje Ćaleta-Car odigrao svih 90 minuta, a nastupio je i Luka Sučić koji je u igru ušao u 58. minuti. Hrvatskom veznjaku bio je to prvi nastup u 2026. godini. U prvoj utakmici protiv Atletico Madrida ostao je na klupi.

