VIDEO / Uvjerljivi Olympiakos prvi izborio plasman na Final Four

Podijeli :

Košarkaši Olympiakosa kao prvi su se plasirali na završni Final Four turnir, dominaciju su protiv Monaca u četvrtfinalu potvrdili i gostujućom pobjedom 105-82 čime su dobili seriju s 3-0.

Kroz cijelu treću utakmicu Olympiakos je vodio, a neizvjesnost je vrlo brzo isparila s parketa. Nakon prve četvrtine gosti iz Pireja su vodili 26-17, dok su poluvrijeme dočekali uz prednost 61-40. Ostatak utakmice bilo je odrađivanje posla od strane grčkog sastava.

Kod Olympiakosa je prvi strijelac bio Evan Fournier s 22 poena, a upisao je i pet asistencija. Alec Peters je ubacio 18 poena uz šest skokova, a Thomas Walkup 14 poena i pet asistencija.

VIDEO / Hezonja podbacio u Bugarskoj, Hapoel smanjio prednost Reala

Na drugoj strani je Matthew Strazel ubacio 21 poen, Jaron Blossomgame 19, a Mike James 16 poena uz šest asistencija i šest skokova.

U srijedu su na rasporedu treći dvoboji između Žalgirisa i Fenerbahčea te Panathinaikosa i Valencije. Turska i grčka momčad imaju vodstvo od 2-0 poslije odigranih uvodnih dvoboja.

Gledatelji u Hrvatskoj program regionalnog sportskog kanala Sport Klub i ubuduće će moći pratiti na A1, Hrvatskom Telekomu, Telemachu, Total TV-u, OptiTV-u, te preko platforme EON koja je dostupna svim gledateljima.