VIDEO / Leeds slavio protiv Wolvesa i praktički ih izbacio iz lige

Leeds je kod kuće pobijedio Wolverhampton 3:0 u 33. kolu Engleske lige, pa bi Wolverhampton već danas mogao ispasti ako Tottenham popodne pobijedi Brighton.

Domaćini su postigli golove u prvom poluvremenu preko Jamesa Justina u 18. minuti i Noaha Okafora u 20. minuti, dok je Dominic Calvert-Lewin realizirao jedanaesterac u petoj minuti sudačke nadoknade drugog poluvremena.

Leeds je na 15. mjestu s 39 bodova, dok je Wolverhampton na posljednjem, 20. mjestu, sa 17 bodova.

Nogometaši Bournemoutha pobijedili su u gostima Newcastle 2:1. Marcus Tavernier doveo je goste u vodstvo u 32. minuti, prije nego što je William Osula izjednačio za Newcastle u 68. minuti. Pobjednički gol za goste postigao je Adrien Truffert u 85. minuti.

Nakon drugog uzastopnog trijumfa, Bournemouth je na osmom mjestu s 48 bodova, dok je Newcastle na 14. mjestu s 42 boda nakon trećeg uzastopnog poraza u Premier ligi.

