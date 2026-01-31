VIDEO / Schalke poražen u Bochumu, debitirao Dejan Ljubičić

Podijeli :

Nogometaši Bochuma u prvih 45 minuta upisali su 2:0 protiv Schalkea u 20. kolu 2. Bundeslige i bio je to na kraju i konačan razultat susreta.

Prvi gol zabio je Bochum već u 1. minuti, strijelac je bio Miyoshi, dok je drugi gol za konačnih 2:0 Bochuma zabio Hofmann u 43. minuti. Za Schalke svih 90 minuta u svom debiju odigrao je i bivši dinamovac, Dejan Ljubičić.

Na odmor se otišlo s tim rezultatom, a vidno je bio iznerviran bivši hajdukovac u redovima Schalkea, Nikola Katić. Dok je izlazio s terena sočno je opsovao, nije teško pročitati s usana… Katić je odigrao cijeli susret.

Edin Džeko za Schalke je ušao u igru u 46. minuti.

Schalke je zasad i dalje prva momčad Cvajte s 39 bodova u 20 odigranih susreta.

