VIDEO / Prtajin ponovno zabija: Petom je pogodio za vodstvo protiv Šimićevog kluba

U devetom kolu Bundesligu u Karlsruheu je Karlsruher dočekao Kaiserslautern. Za domaće je na klupi susret počeo Roko Šimić dok je za goste očekivano startao Ivan Prtajin. Jedan od najboljih igrača lige pokazao je klasu i u ovoj utakmici. U 12. minuti je sjajno petom preusmjerio udarac svog suigrača Mike Haasa za vodstvo 1:0.

