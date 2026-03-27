VIDEO / Austrija razbila Ganu u provjeri za Svjetsko prvenstvo

U petak navečer odigrana je prijateljska utakmica između Austrije i Gane, hrvatskog protivnika u skupini L Svjetskog prvenstva u Sjevernoj Americi. Utakmica je odigrana u Beču, a do pobjede je došla reprezentacija Austrije s 5:1.

Prvi pogodak na utakmici vidjeli smo u 12. minuti kada je Marcel Sabitzer realizirao kazneni udarac koji je Austrija dobila zbog neopreznog igranja rukom Jonasa Adjeija Adjeteyja. Bio je to na kraju jedini pogodak u prvom poluvremenu te je Austrija na predah otišla s vodstvom od 1:0 protiv Gane.

Početkom drugog dijela Austrija je napravila nekolicinu promjena, a među igračima koji su ušli u igru bio je i Paul Wanner, suigrač Ivana Perišića iz PSV-a koji je nedavno odabrao predstavljati Austriju umjesto Njemačke u čijim je mlađim uzrastima ponikao.

Te zamjene nisu otežale situaciju Austriji koja je 51. minuti povećala prednost. Jedno dugo dodavanje pronašlo je Sabitzera, a strijelac prvog pogotka zatim je sjajno uposlio Michael Gregoritscha koji bez problema zabija u praznu mrežu za 2:0 Austrije u Beču.

Osam minuta kasnije Austrijanci su dodatno povećali prednost. Ovaj put su to napravili nakon prekida. Wanner je ubacio loptu u kazneni prostor, Gregoritsch je glavom prenio loptu do Stefana Poscha koji je usmjerio loptu u mrežu za 3:0.

Odmah nakon gola u igru je za Austriju ušao Carney Chukwuemeka, nogometaš Borussije Dortmund koji je donedavno predstavljao Englesku.

Do kraja susreta Gana je uspjela zabiti počasni pogodak, a njega je zabio kapetan Jordan Ayew. Legenda Black Starsa fenomenalno je pogodio za 3:1. Taj rezultat kratko je stajao na semaforu jer je Austrija ubrzo zabila za 4:1. Nakon sjajne akcije je debitant Chukwuemeka zabio svoj prvijenac.

U posljednjim minuta Austrija je zabila i peti gol koji je vjerojatno bio i najljepši na utakmici. Nicolas Seiwald je natrčao na loptu na rubu kaznenog prostora te je zabio svoj prvijenac za reprezentaciju i pobjedu Austrije od 5:1.

Austrija će na Svjetskom prvenstvu igrati u skupini s Argentinom, Alžirom i Jordanom dok će Gana biti u skupini s Hrvatskom, Engleskom i Panamom.

