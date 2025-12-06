VIDEO / Gvardiol zabio u novoj pobjedi Cityja, Chelsea ponovno kiksao

Nogomet 6. pro 202516:39 > 18:03 0 komentara

Manchester City slavio je na Etihadu protiv jednog od najvećih iznenađenja sezone u Premier ligi. Građani su na domaćem terenu slavili protiv Sunderlanda s 3:0.

Prvi gol za City zabio je Ruben Dias u 31. minuti da bi četiri minute kasnije Joško Gvardiol zabio novi pogodak za Građane Ovo mu je bio drugi gol u Premier ligi.

Treći i posljednji gol na utakmici postigao je Phil Foden. Ovim slavljem je City iskoristio poraz Arsenala kod Aston Ville te su sada smanjili zaostatak na samo dva boda.

Vrijedi spomenuti u ranijem terminu i novi kiks Chelseaja. Na gostovanju kod dobrog Bournemoutha ove sezone remizirali su rezultatom 0:0.

Tottenham je svladao Brentford s 2:0, Everton je istim rezultatom svladao Nottingham Forest dok je Newcastle protiv Burnleyja slavio s 2:1.

Gledatelji u Hrvatskoj program regionalnog sportskog kanala Sport Klub i ubuduće će moći pratiti na A1, Hrvatskom Telekomu, Telemachu, Total TV-u, OptiTV-u, te preko platforme EON koja je dostupna svim gledateljima.

Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?

Budi prvi koji će ostaviti komentar!

Pošalji komentar Pročitaj komentare (0)

Najčitanije vijesti - Nogomet