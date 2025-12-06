VIDEO / Gvardiol zabio u novoj pobjedi Cityja, Chelsea ponovno kiksao

Prvi gol za City zabio je Ruben Dias u 31. minuti da bi četiri minute kasnije Joško Gvardiol zabio novi pogodak za Građane Ovo mu je bio drugi gol u Premier ligi.

Treći i posljednji gol na utakmici postigao je Phil Foden. Ovim slavljem je City iskoristio poraz Arsenala kod Aston Ville te su sada smanjili zaostatak na samo dva boda.

Vrijedi spomenuti u ranijem terminu i novi kiks Chelseaja. Na gostovanju kod dobrog Bournemoutha ove sezone remizirali su rezultatom 0:0.

Tottenham je svladao Brentford s 2:0, Everton je istim rezultatom svladao Nottingham Forest dok je Newcastle protiv Burnleyja slavio s 2:1.

