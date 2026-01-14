VIDEO / Rapsodija Kramarića: Hattrick protiv Gladbacha u prvom poluvremenu

Podijeli :

Hrvatski napadač Andrej Kramarić doveo je Hoffenheim u vodstvo 1:0 protiv Borussije Monchengladbach u 14. kolu Bundeslige preciznim udarcem s bijele točke u 22. minuti. A onda je nastavio golijadu i u 46. minuti za 3:0 vodstvo Hoffenheima, no ni tu nije stao - zabio je hattrick u 49. minuti za visokih 4:0. Pogledajte rapsodiju hrvatskog napadača u prvom poluvremenu! Sada je na šest golova u Bundesligi ove sezone.

Osim što je briljirao golovima, Kramarić je ovom utakmicom ispisao i povijest Bundeslige. Nastupom protiv Monchengladbacha postao je Hrvat s najviše odigranih utakmica u elitnom njemačkom razredu, prestigavši Zvonimira Soldu koji je za Stuttgart skupio 301 nastup.

