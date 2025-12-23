VIDEO / Pogledajte kako je bivši HNL-ovac pogodio u uvjerljivoj pobjedi Senegala

Podijeli :

U susretu prvog kola D skupine afričkog Kupa nacija Senegal je u Tangeru pobijedio Bocvanu s 3-0.

Senegal je kroz povijest afričkih prvenstava jednom osvojio naslov (2021), a još dva puta je poražen u finalima (2002, 2019), dok je Bocvana tek drugi put sudjeluje na kontinentalnoj smotri.

Senegalci su opravdali ulogu favorita ostvarivši uvjerljivu pobjedu. Prva dva gola zabio je napadač Bayerna Nicolas Jackson (40, 58), a među strijelce se upisao i bivši napadač Gorice, a danas Samsunspora Cherif Ndiaye (90).

U ranije odigranom susretu iz ove skupine DR Kongo je u Rabatu svladao Benin s 1-0.

Drugo kolo je na rasporedu 27. prosinca, a sastaju se Benin i Bocvana, te Senegal i DR Kongo.