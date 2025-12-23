VIDEO / Napadač ruskog velikana zabio za uvodnu pobjedu DR Konga, igrao i bivši dinamovac

Nogometaši DR Konga otvorili su svoj nastup na Afričkom Kupu nacija pobjedom, u ogledu prvog kola skupine D svladali su u Rabatu s minimalnih 1-0 Benin.

Jedini pogodak na susretu postigao je napadač Spartak Moskve Theo Bongonda u 16. minuti. Početkom drugog poluvremena DR Kongo je povećao prednost, ali je VAR provjera poništila pogodak Cedrica Bakambua.

Za pobjedničku momčad do 85. minute igrao je i bivši dinamovac Nathanael Mbuku, danas igrač francuskog drugoligaša Montpelliera.