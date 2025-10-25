VIDEO / Pogledajte drugu asistenciju Kramarića u BL ove sezone! Komentator SK: Podsjetilo je na gol Dinama

Podijeli :

Hoffenheim je stigao u vodstvo 1:0 u 18. minuti protiv Heidenheima u domaćem susretu 8. kola Bundeslige. Lijepu je asistenciju za Fisnika Asllanija udijelio hrvatski napadač Andrej Kramarić. To mu je druga asistencija u Bundesligi ove sezone. Naš komentator Zoran Grgić rekao je da ga je ovaj gol podsjetio na gol Dejana Ljubičića protiv Maccabija u Europa ligi. Pogledajte!

