VIDEO / Girona svladala Athletic Bilbao i prekinula crni niz

Podijeli :

U prvom subotnjem dvoboju 28. kola španjolske La Lige nogometaši Girone su osvojili tri domaća boda nakon pobjede 3-0 protiv Athletic Bilbaa.

Girona je povela već u četvrtoj minuti. Nakon lijepe akcije Rincon je naciljao suprotni kut i pogodio za radost domaćih navijača. U ostatku prvog dijela Athletic je bio bolji, ali gosti nisu iskoristili niti jednu šansu te su na odmor otišli uz rezultatski zaostatak. I u nastavku je Athletic bio bolji, ali je prijetio i domaćin te je utakmicu Girona riješila u 77. minuti kada je Ounahi bio strijelac za 2-0. Sve je zaključeno golom Echeverrija u 92. minuti.

Girona je prekinula niz od tri ligaške utakmice bez pobjede, dok je Athletic u zadnja tri nastupa jednom remizirao i dva puta izgubio.

Četiri se utakmice igraju u nedjelju, a parovi su Mallorca – Espanyol, Barcelona – Sevilla, Betis – Celta i Real Sociedad – Osasuna, dok je posljednji par na rasporedu u ponedjeljak. Igrat će Rayo Vallecano – Levante.