VIDEO / Obala Bjelokosti prvi put u povijesti izborila plasman u nokaut-fazu Svjetskog prvenstva

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(AP Photo/Matt Slocum) via Guliver Image

U posljednjem kolu skupine E na Svjetskom prvenstvu su izravnom okršaju za prolazak skupine snage odmjerile reprezentacije Obale Bjelokosti i debitanta Curacaa. Bjelokošćanima je i bod bio dovoljan za osiguravanje drugog mjesta, a Slonovi su utakmicu počeli kao da im samo pobjeda donosi prolazak. Nju su na kraju i ostvarili slavljem od 2:0.

Već u sedmoj minuti je Obala Bjelokosti povela golom Nicolasa Pepea. Iskoristio je napadača Villarreala grešku u obrani Curacaa te je pogodio za vodstvo 1:0. Pogodak pogledajte OVDJE.

To vodstvo ide na ruku Hrvatskoj koja se trenutačno nalazi na trećem mjestu skupine L. Na ovom Mundijalu osam najboljih trećeplasiranih reprezentacija prolazi u šesnaestinu finala, a ovakav rezultat privremeno osigurava da treća momčad skupine E neće biti iznad Vatrenih čak i uz poraz ili remi protiv Gane.

Obala Bjelokosti je u drugom dijelu povećala prednost u 64. minuti, a strijelac je bio isti kao i kod prvog gola. Lijepu loptu poslao je Ibrahim Sangare Nicolasu Pepeu koji je odmjerenim udarcem lijevom nogom pogodio za 2:0. Pogodak pogledajte OVDJE.

Ovim slavljem Slonovi su prvi put u svojoj povijesti izborili prolazak u nokaut-fazu, a tamo će igrati protiv Francuske ili Norveške. Te dvije reprezentacije igraju međusobno u petak navečer, a pobjeda Norveške značila bi okršaj Obale Bjelokosti i Francuske dok bi svaki drugi ishod donio okršaj Slonova i Norveške.