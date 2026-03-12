VIDEO / Orlando slavio protiv Cavsa na pogon Banea i nastavio lov na play-off

Podijeli :

Orlando Magic je na svom terenu sa 128:122 bio bolji od Cleveland Cavaliersa,

Desmond Bane postigao je 35 poena, uključujući pet u posljednjih 18 sekundi za petu uzastopnu pobjedu Magica. Paulo Banchero ubacio je 25 poena uz osam skokova i sedam asistencija, a Tristan da Silva dodao je 23 poena za Magic koji se s Toronto Raptorsima pomaknuo na peto mjesto u Istočnoj konferenciji.

Cleveland je četvrti, tri utakmice ispred oba tima. James Harden završio je s 30 poena, što je njegov najbolji učinak otkako se pridružio Cavaliersima u zamjeni iz Los Angeles Clippersa, uz pet skokova i osam asistencija. Donovan Mitchell imao je 25 poena, a Keon Ellis 20 s klupe za Cleveland.