VIDEO / Nevjerojatno što je bivši hajdukovac uspio promašiti! Suigrači se primali za glavu

Podijeli :

U susretu 5. kola Azijske lige prvaka Melbourne City slavio je na svom terenu 2:0 protiv malezijskog Johora. No, posebno je bila zanimljiva situacija iz 80. minute. Mogao je tada Johor stići do izjednačenja 1:1, bivši hajdukovac, Brazilac Jairo bio je doslovno pred golom domaćina i - uspio je promašiti. Nakon svega i njegovi suigrači primali su se za glavu, a i naš komentator Antonio Prce ostao je iznenađen ovim promašajem. Pogledajte!

Gledatelji u Hrvatskoj program regionalnog sportskog kanala Sport Klub i ubuduće će moći pratiti na Telemachu, Total TV-u, OptiTV-u i preko platforme EON koja je dostupna svim gledateljima.