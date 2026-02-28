VIDEO / Nevjerojatni Yamal zabio hat-trick i prešao brojku od 100 sudjelovanja za gol u karijeri

Podijeli :

U 26. kolu španjolske La Lige Barcelona je igrala protiv Villarreala, a ključan čovjek bio je 18-godišnji Lamine Yamal koji je zabio hat-trick. Prva dva gola zabio je u 28. i 37. minuti da bi u drugom dijelu odgovorio na odgovor Žute podmornice golom Papea Gueyea. 18-godišnji Španjolac zabio je u 69. minuti za 3:1 te je tako došao do 101. sudjelovanja za gol u karijeri. Dosad je upisao 49 golova te 52 asistencije. Do kraja susreta još je Robert Lewandowski zabio za 4:1 te je katalonska momčad pobjegla Real Madridu na +4.

Gledatelji u Hrvatskoj program regionalnog sportskog kanala Sport Klub i ubuduće će moći pratiti na A1, Hrvatskom Telekomu, Telemachu, Total TV-u, OptiTV-u, te preko platforme EON koja je dostupna svim gledateljima.