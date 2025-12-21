VIDEO / Napadač Olympiakosa izveo spektakularne škarice na Afričkom kupu nacija

Podijeli :

Maroko je na domaćem terenu otvorio Afrički kup nacija protiv Komora, a nakon gola Brahima Diaza za vodstvo, sljedeći gol zabio je Ayoub El Kaabi. Taj gol napadača Olympiakosa bio je spektakularan jer je sjajni Marokanac pogodio škaricama za 2:0.

U prvom dijelu nije bilo pogodaka iako je Soufiane Rahimi imao priliku iz kaznenog udarca dovesti Maroko u vodstvo. Ipak, njegov udarac obranio je vratar Komora Yannick Pandor.

VIDEO / Maroko slomio Komore i zabio prvi gol na Afričkom kupu nacija VIDEO / Počeo je Afrički kup nacija: Domaćin Maroko propustio povesti iz dvojbenog penala

Gostujući vratar ipak ništa nije mogao u 55. minuti kada je Brahim Diaz zabio za 1:0 Maroko. Nemoćan je Pandor bio i u 74. minuti, a tada je Ayoub El Kaabi sjajnim škaricama zabio za konačnih 2:0 na otvaranju Afričkog kupa nacija.

U skupini A nalaze se još Mali i Zambija.

Gledatelji u Hrvatskoj program regionalnog sportskog kanala Sport Klub i ubuduće će moći pratiti na A1, Hrvatskom Telekomu, Telemachu, Total TV-u, OptiTV-u, te preko platforme EON koja je dostupna svim gledateljima.