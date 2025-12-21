VIDEO / Počeo je Afrički kup nacija: Domaćin Maroko propustio povesti iz dvojbenog penala

Podijeli :

Počeo je Afrički kup nacija koji se održava u Maroku. U nedjelju su afričko natjecanje otvorili domaćin Maroko i Komori, a već smo u prvih nekoliko minuta vidjeli dvojbenu situaciju. Brahim Diaz olako je pao u kaznenom prostoru Komora, a sudac je bez dvojbe pokazao na bijelu točku. Ipak, kazneni udarac u pogodak nije realizirao Soufiane Rahimi. Njegov pokušaj obranio je Yannick Pandor te je rezultat i dalje 0:0.

