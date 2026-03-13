VIDEO / Zubac otvorio novo poglavlje u NBA ligi, Pacersi nastavili s negativnim nizom

Podijeli :

Phoenix Sunsi slavili su na gostovanju kod Indiana Pacersa 123:108.

Devin Booker postigao je 43 koša i imao sedam skokova i pet asistencija, a Jalen Green dodao je 36 poena za četvrtu uzastopnu pobjedu Sunsa i jedanaesti poraz Pacersa u nizu.

Andrew Nembhard predvodio je Pacerse s 23 poena.

Za svoju novu momčad, Pacerse, debitirao je i hrvatski centar Ivica Zubac kojemu je to bila prva utakmica nakon više od mjesec dana izbivanja zbog ozljede gležnja.

Zubac je za novu momčad debitirao s osam poena, šest skokova i dvije asistencije u 16 odigranih minuta.

Bio je to 11. uzastopni poraz za Pacerse koji imaju najgori omjer u ligi (15-51), dok Sunsi imaju 39 pobjeda i 27 poraza.