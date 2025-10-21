VIDEO / Leverkusenov kapetan napravio veliku glupost i zaradio crveni karton protiv PSG-a

Podijeli :

Nevjerojatan potez napravio je Robert Andrich u utakmici Bayer Leverkuesena i PSG-a. U 33. minuti je ničim izazvan laktom udario Desirea Douea, a nakon toga mu je Gil Manzano nakon VAR provjere pokazao crveni karton. Prije toga je PSG poveo 1:0, a u međuvremenu je Alejandro Grimaldo promašio kazneni udarac. Kasnije je i PSG zaradio crveni karton, a odmah je i Leverkusen izjednačio. Nije ni to dugo trajalo jer je Doue zabio za 2:1. Do kraja poluvremena zabili su i Kvaratškelija te ponovno Doue i PSG je na predah otišao s 4:1.

Gledatelji u Hrvatskoj program regionalnog sportskog kanala Sport Klub i ubuduće će moći pratiti na Telemachu, Total TV-u, OptiTV-u i preko platforme EON koja je dostupna svim gledateljima.