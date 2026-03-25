VIDEO / Pavić i Arevalo nastavljaju pohod prema obrani titule u Miamiju

U svakom setu bio je dovoljan po jedan break, dok su na svom servisu Pavić i Arevalo spasili četiri break-lopte protivnika te tako nastavili pohod na obranu naslova u Miamiju.

Bio je to njihov šesti međusobni dvoboj i peta pobjeda hrvatsko-salvadorske kombinacije, ujedno i četvrta uzastopna.

U četvrtfinalu ih čeka okršaj s četvrtim nositeljima, Harrijem Heliovaarom i Henryjem Pattenom, dok su Pavić i Arevalo peti nositelji turnira.