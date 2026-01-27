VIDEO / Hoffenheim svladao Werder i zadržao 3. mjesto Bundeslige, Kramarić asistirao za eurogol!

Podijeli :

Kramarićeva momčad upisala je četvrtu vezanu pobjedu!

U zaostalim utakmicama 16. kola Bundeslige, koje su odgođene sredinom siječnja zbog oštre zime na sjeveru Njemačke, Hoffenheim je u gostima pobijedio Werder Bremen 2-0, dok je Leipzig odigrao samo 1-1 kod St. Paulija.

Hoffenheim je prije današnjih utakmica bio na trećem mjestu, koje su također zadržali, a istovremeno su se približili na tri boda drugoplasiranoj Borussiji Dortmund.

Gosti su posao obavili između 44. i 54. minute, kada su zabili Alexander Prass, i to na dodavanje Andreja Kramarića, i Grischa Prömel; u međuvremenu, u 52. minuti, gostujuća momčad se smanjila na deset igrača kada je Wouter Burger dobio crveni karton.

Kramarić je igrao do 59. minute.

