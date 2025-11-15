VIDEO / Kosovo osiguralo doigravanje za Svjetsko prvenstvo nevjerojatnim autogolom Slovenaca

Podijeli :

U petom kolu skupine B odigrane su ključne utakmice europskih kvalifikacija. Slovenija je ugostila Kosovo te im je trebala pobjeda kako bi ostali u igri za plasman u play-off dok je Kosovarima bod bio dovoljan za taj uspjeh. Na kraju je do važne pobjede došlo Kosovo. S 2:0 su porazili ekipu Matjaža Keka.

Prvi pogodak pao je u šestoj minuti kada je mrežu Jana Oblaka zatresao Fisnik Asllani. Potom je na otvaranju drugog dijela Petar Stojanović u samo sedam minuta zaradio dva žuta kartona i Slovenija je ostala s desetoricom na terenu.

Kazna je uslijedila u 64. minuti kada je Žan Karničnik pogodio krivu mrežu za 2:0 Kosova. Kosovari su do kraja sačuvali tu prednost te su ostali u igri za izravan plasman na Svjetsko prvenstvo. Ipak, za to će im trebati čudo jer Švicarska, koja je večeras pobijedila Švedsku s 4:1. Oni imaju veliku prednost u gol-razlici jer su na 13:1 dok je Kosovo na 5:4. U posljednjem kolu će Kosovo ugostiti Švicarce u borbi za prolaz na SP.

