VIDEO / Juventus slavio protiv Ivanovićeve Benfice i najvjerojatnije je izbacio iz Lige prvaka

Pretposljednje kolo Lige prvaka donijelo je susret Juventusa i Benfice u Torinu. Bio je to važan susret za obje ekipe jer je Juventus lovio priključak za prvih osam ekipa dok je Benfica tražila pozitivan rezultat ne bi li ostali u igri za TOP 24. Na kraju je do pobjede došla Stara dama s 2:0.

Prvo poluvrijeme u Torinu nije previše uzbuđenja. Obje ekipe bile su podjednake, a golova nakon prvih 45 minuta nije bilo. Tako se na predah otišlo s rezultatom 0:0.

No, u drugom poluvremenu vidjeli smo gol. Nakon samo 10 minuta igre Khephren Thuram je lijepo pogodio za vodstvo Juventusa. Tako je Benfica bila u nezgodnoj situaciji jer bi porazom došli korak na korak od ispadanja iz Lige prvaka.

Samo devet minuta kasnije Benfica je bila u još težoj situaciji. Tada je Weston McKennie pogodio za 2:0 Juventusa. Do kraja susreta je Benfica mogla smanjiti jer je Vangelis Pavlidis imao priliku iz kaznenog udarca pogoditi za 2:1. Međutim, poskliznuo se i rezultat je ostao 2:0 za Juventus.

Ovom pobjedom je Stara dama skočila na 14. mjesto Lige prvaka te su napravili pritisak na prvih osam ekipa. Što se tiče Benfice, ona je sada na 30. mjestu sa samo šest bodova. U teoriji bi im devet bodova moglo biti dovoljno za sljedeću fazu, ali trebat će im se puno toga poklopiti.

