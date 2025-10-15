VIDEO / Igrač Zvezde uzeo riječ na time-outu, tim potezom oduševio i Obradovića

Podijeli :

Košarkaši Crvene zvezde slavili su 88:79 protiv Žalgirisa u 4. kolu Eurolige u beogradskoj Areni. Simpatična scena dogodila se na time-outu kod rezultata 37:37. Yago dos Santos, brazilski playmaker nakon govora Saše Obradovića uzeo je riječ i pokušao objasniti suigraču da 'ide brže'. Sve je to izazvalo pozitivne reakcije u momčadi, ali i kod samog trenera. Nije imao puno za reći Obradović osim klimnuti glavom i reći 'nice' (lijepo).

Gledatelji u Hrvatskoj program regionalnog sportskog kanala Sport Klub i ubuduće će moći pratiti na Telemachu, Total TV-u, OptiTV-u i preko platforme EON koja je dostupna svim gledateljima.