VIDEO / Džeku pratimo na Sport Klubu! Schalke ga predstavio zanimljivim videom

Kapetan BiH reprezentacije Edin Džeko novi je igrač njemačkog drugoligaša Schalkea. 'Cvajtu' pratite samo na Sport Klubu.
Nakon odrađenog liječničkog Edin Džeko postao je novi igrač Schalkea, potvrdio je to i klub na svojim službenim stranicama.
Džeko u Schalke stiže kao slobodan igrač nakon što je besplatno napustio Fiorentinu. Tim iz Firence nije mu radio probleme i tražio odštetu iako je imao važeći ugovor, pao je sporazumni raskid ugovora.
Schalke ga je predstavio šaljivim videom na bosanskom jeziku. Trener Schalkea Miron Muslić u jednom trenutku prekida telefonski poziv Katića i Džeke poručivši da dvojica reprezentativaca BiH imaju više vremena da provoditi jedan s drugim jer će igrati u istom klubu.
Schalke iduću utakmicu igra u nedjelju protiv Kaiserslauterna u sklopu 19. kola 2. Bundeslige (13.30 sati), a izravan prijenos je na Sport Klubu 1.
