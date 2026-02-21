VIDEO / Džeko ispremiješao obranu Magdeburga i asistirao bivšem dinamovcu za pogodak

Podijeli :

U 23. kolu njemačke Bundeslige Schalke 04 je ugostio Magdeburg, a ponovno je glavno ime u tom susretu bio legendarni Edin Džeko. On je zabio gol za 2:1 lijepim udarcem glavom da bi u drugom dijelu upisao i fenomenalnu asistenciju. U 65. minuti je ispremiješao obranu Magdeburga te je lijepo "podvalio" loptu Dejanu Ljubičiću, donedavnom igraču Dinama. 28-godišnji Austrijanac hrvatskih korijena tada je zabio svoj prvijenac za kultni njemački klub. Utakmica je na kraju završila 5:3 za Schalke koji je ponovno preuzeo vrh 2. Bundeslige.

