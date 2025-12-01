VIDEO / Dončiću se ovaj potez nije nimalo svidio, pogledajte kako se unio u lice rookieju Pelicansa

Košarka 1. pro 20258:54 0 komentara

Rookie Pelicansa Jeremiah Fears pet minuta do kraja treće četvrtine napravio je potencijalno opasan prekršaj na zvijezdi Lakersa, Luki Dončiću. Slovencu se to nimalo nije svidjelo, Dončić se Fearsu unio u lice, a obojica su na kraju zaradila nesportsku. Dončić zbog reakcije, a Fears zbog prekršaja. Pogledajte.

