VIDEO / Dončić triple-doubleom odveo Lakerse do slavlja u Philadelphiji

Los Angeles Lakersi su sinoć u gostima sa 112:108 pobijedili Philadelphia 76erse, a Luka Dončić i LeBron James zajedno su postigli 60 poena po povratku u postavu.

Obojica su propustili prve dvije utakmice ovog gostovanja, Dončić zbog rođenja druge kćeri, a James zbog ozljeda leđa i stopala. James je postigao pet uzastopnih poena nakon što je Philadelphia izjednačila na 105:105 minutu i pol prije kraja i stvorila razliku. Dončić je ostvario triple-double učinak s 31 poenom, 15 skokova i 11 asistencija, a James je dodao 29 poena, uz sedam skokova i šest asistencija. Tyrese Maxey predvodio je Philadelphiju s 28 poena, devet asistencija i sedam skokova. Joel Embiid dodao je 16 poena za Sixerse, ali je šutirao samo 4 od 21 iz igre.

Oklahoma City Thunder su upisali 15. uzastopnu pobjedu svladavši u Salt Lake Cityju domaći Utah Jazz sa 131:101. Jalen Williams i Chet Holmgren postigli su po 25 koševa za Oklahoma City koji je prvi put ove sezone bio bez aktualnog MVP-ja Shaia Gilgeous-Alexandera. Kyle Filipowski predvodio je Jazz s 21 košem i 10 skokova.

New York Knicks su na svom terenu sa 106:100 bili bolji od Orlando Magica, a do slavlja ih je predvodio Jalen Brunson s 30 poena i devet asistencija. Josh Hart je sa 17 koševa i 12 skokova ostvario double-double za Knickse, koji su bili bez Karl-Anthonyja Townsa. Anthony Black je ubacio 14 koševa uz 11 skokova za Magic, kojem je ovo tek četvrti poraz u 14 utakmica. Jalen Suggs postigao je 17 poena, dok su Paolo Banchero i Desmond Bane imali po 16.

Boston Celtics su upisali svoju petu uzastopnu pobjedu nakon što su sa 121:113 u gostima nadigrali Toronto Raptorse. Jaylen Brown postigao je 30 poena, Derrick White dodao je 27 za Boston, dok je kod Raptorsa najbolji bio Brandon Ingram koji je utakmicu završio s 30 ubačaja. Scottie Barnes dodao je 18 poena, 11 skokova i osam asistencija, pomažući u smanjenju zaostatka od 23 poena na početku drugog poluvremena prije nego što je Boston iskoristio kasni nalet i preuzeo vodstvo.

Santi Aldama ušao je s klupe i postigao 22 poena, a Kentavious Caldwell-Pope i Jaylen Wells dodali su po 16, predvodeći Memphis do pobjede od 119:96 nad Portland Trail Blazersima u gostima. Grizzliesi su pobijedili peti put u šest utakmica i prvi put ove sezone ostvarili dvije uzastopne domaće pobjede. Aldama i Caldwell-Pope bili su dio klupe Memphisa koja je postigla 69 poena, zajedno s Jockom Landaleom (15 poena, osam skokova) i Camom Spencerom (12 poena, šest asistencija). Starter Zach Edey imao je 12 poena i 10 skokova prije nego što je u četvrtoj četvrtini dobio pete osobne pogreške. Portland je tek drugi put ove sezone ograničen na manje od 100 poena. Trail Blazerse, koji su izgubili peti put u šest utakmica, predvodio je Jerami Grant s 21 poenom i sedam skokova. Deni Avdija dodao je 17 poena, sedam skokova i sedam asistencija.

Golden State Warriorsi su u gostima s visokih 123:91 nadigrali Chicago Bullse i to nakon što su u utakmici zabili čak 22 trice. Warriorsi su igrali bez Stepha Curryja (kvadricepsi), Draymonda Greena (stopalo) i Ala Horforda (išijas), ali su od početka dominirali. Brandin Podziemski ušao je s klupe, pogodio pet trica i završio s 21 poenom. Quinten Post imao je pet trica i 19 poena. Jimmy Butler imao je dvije trice i također učinak od 19 koševa. Josh Giddey predvodio je Bullse s 18 poena i pet asistencija, a Matas Buzelis je postigao 16 poena uz šut 7 od 12.

NBA rezultati:

New York Knicks – Orlando Magic 106:100

Toronto Raptors -Boston Celtics 113:121

Charlotte Hornets – Denver Nuggets 106:115

Memphis Grizzlies – Portland Trail Blazers 119:96

Chicago Bulls – Golden State Warriors 91:123

Philadelphia 76ers- LA Lakers 108:112

Utah Jazz – Oklahoma City Thunder 101:131

